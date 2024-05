Bagno di folla alla presentazione del candidato sindaco Piendibene

CIVITAVECCHIA – Dal comitato elettorale di Marco Piendibene, candidato sindaco, riceviamo e pubblichiamo:

“Folla delle grandi occasioni e grande entusiasmo alla presentazione del candidato sindaco del centro sinistra Marco Piendibene e dei candidati delle tre liste che lo sostengono. Un’aula Pucci piena ha fatto da cornice all’evento, che si è aperto sulle note di Una vita da mediano di Ligabue, a sottolineare quella che vuole essere la caratteristica principale di questa proposta di governo, ovvero una squadra senza protagonismi sempre e costantemente al servizio della città.

Durante lo svolgimento della kermesse, condotta in modo semplice dai suoi due figli, sono state poste delle domande a Piendibene, che ha così avuto modo di delineare quelli che saranno gli obiettivi fondamentali della sua amministrazione: lavoro, inclusione sociale e qualità della vita sono i grandi macro-temi nei quali si racchiude il Programma di governo della coalizione: Piendibene ha rimarcato come finalmente sia possibile coniugare ambiente e lavoro, essendo venuta meno, con la fine del monopolio energetico, questa dicotomia che negli anni ha diviso la nostra comunità.

I temi lanciati da Piendibene sono stati poi ripresi e approfonditi negli interventi di alcuni candidati delle tre liste, ognuna delle quali, pur evidenziando la propria peculiarità, ha sottolineato il comune denominatore della coalizione: marcata impronta di centro sinistra e dei suoi valori, coesione sociale, lavoro e sviluppo puntando sulle grandi potenzialità del territorio, del porto e del suo retroporto e, soprattutto, grande attenzione a tutti coloro che soffrono, affinché nessuno sia lasciato indietro. Concetto, quest’ultimo, ribadito ulteriormente nell’intervento dei rappresentanti di Demos i quali, inseriti nella lista di Alleanza Verdi Sinistra, costituiscono una novità interessante nel panorama politico: i valori propri della sinistra tradizionale che si sposano con le sensibilità che il mondo cattolico esprime quotidianamente sul campo per i più fragili e gli emarginati.

Da segnalare i contributi di Carlo Tarantino, candidato sindaco di centro sinistra la volta scorsa, quello di Gino De Paolis, consigliere regionale nelle ultime due consigliature e di Michela Califano, attuale consigliera regionale del Partito Democratico: interventi che hanno costituito una sorta di simbolico passaggio di testimone e un buon auspicio per il futuro di questa coalizione, che pare avere tutte le carte in regola per governare la città”