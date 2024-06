AVS: “Le operazioni di voto sono un esercizio democratico della libertà di voto e della sua espressione”

CIVITAVECCHIA – “L’organizzazione del seggio e del suo funzionamento si deve alla volontà e all’impegno di tanti e tante cittadini e cittadine che si mettono al servizio di tutta la comunità.

Ecco perché è importante che tutto si svolga secondo regole precise e condivise. Senza lasciare spazio a possibili inquinamenti del voto o possibili riconoscimenti di voto.

Non sappiamo nè vogliamo insinuare che ciò sia successo al primo turno, ma facciamo appello alla segretaria generale e a tutti e a tutte i presidenti di seggio affinché sia sistematicamente e assolutamente vietato l’ingresso in cabina elettorale con qualsiasi a tipo di device elettronico facendo fare particolare attenzione all’elettore al cartello presente in ogni seggio che riporta la normativa: “ e’ vietato utilizzare telefoni cellulari provvisti di fotocamera o altre apparecchiature in grado di registrare immagini all’interno delle cabine elettorali. eventuali fenomeni di condizionamento del voto che si dovessero verificare, potranno essere perseguiti dalla competente autorita’ giudiziaria penale, ai sensi degli articoli 96, 97, 98 e 100 del d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361 e degli articoli 86,87, 88 e 90 del d.p.r. 16 maggio 1960, n. 570.“

AVS Civitavecchia