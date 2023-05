Rifiuti, Ferrara (M5s): “A Ostia spiagge-discarica e turisti desolati, disastro Gualtieri”

OSTIA – “‘Ci piace il colore del mare, è una bella spiaggia, ma i rifiuti non dovrebbero essere qui’. ‘È sporca, non me l’aspettavo’. Sono le voci dei turisti che hanno deciso di venire a vedere le spiagge libere di Ostia e che invece hanno trovato una discarica.

Ieri infatti mi sono improvvisato giornalista e ho mostrato in un video il disastro in cui Gualtieri ha lasciato il Mare di Roma. Sacchetti e bottiglie ammassate intorno ai cestini stracolmi, puzza e visitatori da tutta Europa che assistono desolati allo scempio. E che poi se ne tornano indietro.

Col suo malgoverno questa amministrazione devasta le nostre bellezze e affossa l’economia del litorale: anche questo fa parte del piano per ‘vendere’ l’inceneritore ai romani?”

Così in una nota il Rappresentante al Consiglio Nazionale M5s per la circoscrizione Centro Italia, e Vicepresidente dell’Assemblea Capitolina, Paolo Ferrara.

Link al video: https://www.facebook.com/ 100044618731012/posts/ pfbid0ju4nx31d5sYt5yk56k16x3VC UzFgYTgZ7EqRG9urZGzpYxtSykhyX6 aDoBSRdtELl/