Regione. Tidei (Iv): “Bene Biodistretto Maremma Etrusca e Monti Tolfa, ora avanti con legge per Etruria Meridionale”

ROMA – “Esprimo la mia soddisfazione per l’approvazione odierna, da parte della Giunta regionale, del Biodistretto Maremma Etrusca e Monti della Tolfa”.

Lo dichiara, in una nota, Marietta Tidei, consigliera regionale e Presidente della Commissione Attività produttive e Sviluppo economico del Consiglio regionale del Lazio.

“Dopo soli due mesi dall’approvazione del regolamento per i biodistretti, quello che comprende le realta? di Allumiere, Monte Romano, Tarquinia e Tolfa, e? il primo ad essere approvato con le nuove norme. I biodistretti hanno la finalita? di diffondere la cultura del biologico, stabilire un modello di sviluppo sostenibile e compatibile con le esigenze dei territori e delle comunita? insediate. Per questo, Il biodistretto Maremma Etrusca e Monti della Tolfa, rappresenta, oltre che un giusto riconoscimento alle specificita? di un territorio, uno strumento utile allo sviluppo, pienamente integrato con le tradizionali vocazioni di quelle terre. Vocazioni che, insieme al collega Minnucci, abbiamo voluto tradurre in una visione complessiva di territorio, all’interno di un progetto di legge regionale, rivolto proprio allo sviluppo dell’Etruria Meridionale, che nelle scorse settimane abbiamo depositato in Consiglio insieme al consigliere Minnucci”, conclude Tidei.