Regione. Minnucci (PD): “Proseguono investimenti nella sanità”

ROMA – “Quest’oggi la Giunta Regionale ha approvata la delibera per l’approvazione del Piano decennale in materia di investimenti in edilizia sanitaria per un importo complessivo di oltre novantasette milioni di euro. Si tratta di un’iniezione di risorse importante che andrà a migliorare l’offerta della Regione Lazio nelle cure ai suoi cittadini, ad esempio permettendo l’ampliamento del pronto soccorso dell’ospedale San Camillo, e realizzando il centro di protonterapia all’IFO – Regina Elena e l’RSA pubblica al San Michele Asl Roma 2. Si realizzerà un nuovo ospedale ad Acquapendente ed un nuovo reparto di radioterapia a Civitavecchia. È un altro traguardo importante per il quale ringrazio la giunta e voglio complimentarmi con l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato”. Lo dichiara in una nota il consigliere regionale del PD Emiliano Minnucci.