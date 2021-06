Regione. Famiglia, Tidei (Iv): “Assegno unico segnale forte, grazie a Bonetti per impegno”

ROMA – “Dal primo luglio andra? in vigore finalmente l’assegno unico per i figli, fortemente voluto dalla ministra per le Pari Opportunita? e la Famiglia Elena Bonetti e da Italia Viva”. Lo dichiara, in una nota, la consigliera regionale del Lazio Marietta Tidei (Italia Viva).

“In attesa della riforma fiscale, che dal gennaio 2022 rendera? la misura permanente ed universale, da luglio una platea di 2 milioni di famiglie, ad oggi escluse dagli assegni familiari, ricevera? un contributo mensile che va dai 167 euro per un figlio fino ai 653 euro per chi ne ha tre. Per ora saranno mantenute anche le detrazioni e altre misure come Dote Mamma e l’Assegno Natalita?. L’assegno unico e? il cardine su cui si poggia la rinnovata visione per le politiche familiari, proposta da Italia Viva, che ha trovato il consenso del Governo e della stragrande maggioranza delle forze parlamentari. Idea nata alla Leopolda, oggi inizia a diventare realta?. L’Italia e? pronta alla ripartenza, grazie anche allo slancio del Governo Draghi, che sta imprimendo un decisivo cambio di passo su tutti i dossier piu? importanti, incluse le politiche a favore delle famiglie, che tornano ad essere centrali per lo sviluppo sociale”, conclude Tidei.