Giuseppe Quintavalle designato direttore generale Fondazione Policlinico Tor Vergata

La commissione Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare, presieduta da Giuseppe Simeone (FI) in modalità telematica, oggi ha dato parere favorevole a due schemi di decreto del presidente della Regione Lazio, illustrati dall’assessore alla Sanità Alessio D’Amato, per la nomina di due direttori generali del Sistema sanitario regionale. Si tratta del dott. Giuseppe Quintavalle che, con lo schema di decreto n. 91, viene designato come direttore generale della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, e della dott.ssa Tiziana Frittelli che, con lo schema di decreto n. 92, viene nominata direttore generale dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata. Come ha ricordato D’Amato, Quintavalle – attualmente direttore generale della Asl Roma 4 e commissario straordinario presso la Asl Roma 3 – prenderà il posto lasciato libero proprio da Tiziana Frittelli. Entrambi gli incarichi dureranno tre anni.

Lo schema di decreto n. 91 (Quintavalle) ha ottenuto sei voti favorevoli, uno contrario e cinque astensioni. Hanno espresso parere favorevole: il vicepresidente della commissione Paolo Ciani (Centro Solidale – DemoS) e i consiglieri Marta Bonafoni (Lista Civica Zingaretti), Michela Di Biase (Pd), Rodolfo Lena (Pd), Enrico Panunzi (Pd), Marco Vincenzi (Pd). Parere contrario di Davide Barillari (Gruppo Misto), mentre si sono astenuti il presidente Simeone, l’altro vicepresidente Loreto Marcelli (M5s) e i consiglieri Antonio Aurigemma (FdI), Chiara Colosimo (FdI), Orlando Tripodi (Lega) e Massimiliano Maselli (FdI). Lo schema di decreto n. 92 (Frittelli), invece, ha ottenuto gli stessi voti a favore ma tre contrari (Barillari, Colosimo, Maselli) e tre astensioni (Simeone, Marcelli, Tripodi).