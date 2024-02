Santa Marinella presente a TourismA

SANTA MARINELLA – Santa Marinella è stata per il quinto anno consecutivo presente a TourismA, il Salone del Turismo archeologico e culturale organizzato da Archeologia Viva nella cornice del Palazzo dei Congressi di Firenze. Un fine settimana che ha visto l’afflusso di migliaia di persone, composto da operatori del settore del turismo culturale e un pubblico numeroso e interessato.

Esprimono tutta la soddisfazione dell’Amministrazione Comunale il sindaco Pietro Tidei e la consigliera Paola Fratarcangeli, delegata ai beni culturali, storici, archeologici al marketing territoriale.

“TourismA” è a livello europeo la più importante e partecipata manifestazione di divulgazione e promozione del patrimonio storico-archeologico-monumentale- ha dichiarato il Sindaco-Essere presenti al principale appuntamento nazionale sul turismo archeologico e avere l’attenzione di molti addetti ai lavori e del pubblico, testimonia la bontà degli investimenti economici e di energie umane fatti negli anni per i nostri tesori culturali”.

Da cinque anni è la consigliera Fratarcangeli a portare al salone i tesori della città. Quest’anno, il programma ha previsto una conferenza di presentazione dove si è parlato degli scavi di CastrumNovum, del Centro Visitatori e degli ultimi ritrovamenti, e di “Italian Blue Route”, il percorso turistico culturale che evidenzia le eccellenze del patrimonio culturale del mare, della costa e dei borghi.

“L’importanza della salvaguardia del nostro passato e la promozione di ciò che la storia ci ha trasmesso e lasciato, sono la base di un futuro certamente migliore e per noi è un dovere intraprendere azioni sempre più efficaci per valorizzare al meglio i beni archeologici e storici del nostro territorio-ha affermato Fratarcangeli di ritorno dal Salone-Sono molto soddisfatta del nostro intervento a Firenze e felice di aver constatato tanto interesse da parte degli operatori e dei visitatori. E’ importante puntare l’attenzione sui nostri beni storici per lo sviluppo turistico della città e la ricaduta economica che ne deriva”