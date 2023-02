Il Lions Club allo Stendhal per parlare di ambiente e via Francigena

CIVITAVECCHIA – Venerdì 24 febbraio 2023, in orario mattutino, il Lions Club Civitavecchia Porto Traiano è stato ospite dell’Istituto Stendhal per parlare a oltre 100 studenti di Ambiente e Via Francigena.

L’incontro è stato introdotto da Domenico Vetturini, Presidente del Club, che ha argomentato aspetti relativi alle attività umanitarie dei Lions. Relatrice dell’incontro la Socia Sara Fresi che ha illustrato alcune buone pratiche per il rispetto dell’ambiente che tutti noi possiamo mettere in atto nella nostra vita quotidiana. Successivamente sono stati esposti i suoi studi storici sulla Via Francigena, sul tracciato che attraversa il nostro territorio utile allo sviluppo turistico ed economico e sulle opportunità per tutti quei pellegrini che in partenza dalla stazione ferroviaria di Civitavecchia, muniti di credenziale, possono fruire di una riduzione del biglietto del treno.

l Lions Club ringrazia la dirigente scolastica Prof.ssa La Rosa, la Vicepreside Prof.ssa Meloro e il corpo docenti per l’accoglienza e la disponibilità.