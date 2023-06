Aperti i termini per richiedere borse di studio indipendenti dai meriti scolastici

CIVITAVECCHIA – L’Ufficio Cultura e Pubblica Istruzione e l’Ufficio Diritto allo Studio del Comune di Civitavecchia informano che a partire da oggi 15 giugno e fino alle 23:59 del 27 luglio prossimo è possibile fare domanda per l’ottenimento di borse di studio per l’anno scolastico 2022/2023, “non riconducibili a meriti scolastici”. Il procedimento di assegnazione dipende infatti dal livello di ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare dello studente richiedente.

«È un sostegno che, in linea con quanto fatto da questa Amministrazione, vuole contribuire al diritto allo studio di chi ne ha più bisogno» dichiara l’assessore all’Istruzione Simona Galizia, «perché a volte anche le spese più semplici possono rappresentare un ostacolo per le famiglie in difficoltà».

I requisiti necessari sono: residenza nel Comune di Civitavecchia; frequenza, nell’anno scolastico 2022/2023, di una scuola secondaria di secondo grado statale o paritaria o frequenza dei primi tre anni di un Percorso triennale di IeFP; appartenenza a nuclei familiari con un livello ISEE non superiore a euro 15.748,78 desunto dall’ultima attestazione ISEE in corso di validità. I richiedenti possono accedere al beneficio utilizzando il modello disponibile sul sito internet del Comune, www.comune.civitavecchia.rm.it, dove è possibile visionare la documentazione necessaria.

La Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione provvederà ad adottare un’unica graduatoria regionale in ordine crescente di ISEE, riconoscendo la precedenza allo studente più giovane d’età in caso di parità di ISEE. L’importo della singola borsa di studio ammonta a 150 euro rideterminabile in rapporto al numero totale dei richiedenti e alle risorse finanziarie disponibili, nel limite massimo di euro 500,00 come previsto dalle disposizioni ministeriali.

Il Responsabile del procedimento a cui far riferimento è la dott.ssa Livia D’Avenia, funzionario responsabile della sezione Biblioteca e Diritto allo Studio, ai seguenti recapiti: livia.davenia@comune.civitavecchia.rm.it – tel 0766/20499 – 3371467825