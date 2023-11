Visita a Civitavecchia dell’Ambasciatore del Perù in vista degli eventi di dicembre

CIVITAVECCHIA – Il Sindaco Ernesto Tedesco ha ricevuto ieri a Palazzo del Pincio l’ambasciatore del Perù in Italia Eduardo Martinetti. Il diplomatico è giunto in visita a Civitavecchia in vista di un evento che coinvolgerà la città il prossimo mese, quando giungerà la nave scuola “B.A.P. Uniòn”, dando inizio alle attività commemorative dell’Ambasciata del Perù per i 150 anni dalla firma del Trattato di Amicizia, Commercio e Navigazione tra la Repubblica latinoamericana e il Regno d’Italia (1874).

“Ringrazio l’ambasciatore Martinetti per la visita e le belle parole espresse nei confronti della nostra città, che ha detto di conoscere ed apprezzare” ha commentato il Sindaco. “I nostri uffici sono già al lavoro con gli addetti della sede diplomatica peruviana in Italia per programmare al meglio i cinque giorni durante i quali la nave, un brigantino a quattro pali, sosterà a Civitavecchia. Renderemo noto il calendario degli eventi che la nostra città avrà l’onore di ospitare, ma posso fin d’ora dire che il territorio troverà nel Perù un partner importante, a conferma della dimensione internazionale che è tornato a ritagliarsi negli ultimi anni”.

All’Ambasciatore è stato donato un crest di Civitavecchia e il libro sugli scavi archeologici della Castellina, avendo mostrato grande interesse per il passato Etrusco del territorio