CIVITAVECCHIA – “A nome dell’Amministrazione Comunale tutta, esprimo il profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Valentina Paterna. Con lei perdiamo una personalità che amava intensamente il territorio e dava un senso autentico al suo impegno in politica. Siamo vicini ai suoi cari in questo momento così doloroso”. Così il Sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco