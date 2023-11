Roma. Duro colpo alle attività di spaccio, 3 arresti e sequestro di oltre 300 kg di stupefacenti

ROMA – Sono stati gli investigatori del III Distretto Fidene-Serpentara, nel corso di due operazioni effettuate nell’arco di 24 ore, ad arrestare 3 uomini per spaccio e a sequestrare oltre 300kg di sostanze stupefacenti.

In una prima operazione, venuti a conoscenza di un’attività criminosa legata allo spaccio in via Copenaghen (Fiumicino), gli investigatori del III Distretto di via Franco Enriquez hanno posto sotto osservazione un box con all’interno 2 uomini indaffarati a prelevare alcuni cartoni per riporli nel cofano di una macchina: entrati in azione, hanno immediatamente bloccato i 2, un 55enne e un 31enne, entrambi italiani. La successiva perquisizione, estesa anche alla casa di uno dei 2 sospettati in via Stoccolma, ha portato al sequestro di un quantitativo veramente ingente di diverse tipologie di sostanza stupefacente: oltre 300 kg tra hashish, marijuana, cocaina ed extasi; inoltre, nello stesso appartamento, è stato rinvenuto un fucile semiautomatico marca Breda, con numero di matricola abrasa, e 69 colpi cal.380.

Poche ore dopo i poliziotti, durante un altro servizio dedicato, transitando presso l’area di servizio di Selva Candida sul GRA, hanno notato una persona sospetta che sostava nel parcheggio. È scattato quindi il controllo del ragazzo, un 21enne italiano che, di fronte agli agenti, non è riuscito a celare la sua preoccupazione. Immancabile è quindi seguita la perquisizione del veicolo, dove sono stati scoperti più di 7 kg di droga tra hashish e cocaina, oltre a più di 4500 euro in contanti.

Tutti gli arresti sono stati convalidati dall’Autorità Giudiziaria.