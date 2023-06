CIVITAVECCHIA – “E’ con estremo rammarico che apprendiamo la notizia della drammatica scomparsa della mamma dei fratelli Antonini. Non è mai semplice intervenire a margine di eventi come questo, ma come amministratori eletti ne sentiamo la necessità.

A loro va la nostra vicinanza e il cordoglio per questa inaccettabile tragedia.

Come Consiglieri d’opposizione intensificheremo ancor di più la nostra azione affinché episodi del genere non si ripetano”

Gruppo Consiliare M5S