“L’angolo di Neanderthal”. Piccoli primitivi crescono

CIVITAVECCHIA – A quanto pare i comportamenti primitivi non risparmiano neanche la fase della pubertà, come dimostra la testimonianza “artistica” di alcuni giovincelli nostrani in via Mario Stella, strada che costeggia il Teatro Traiano. La moda del momento, a quanto pare, è infatti quella di sputacchiare con la cannuccia, sul muro del Teatro, caramelle gelatinose contenute nelle bevande aromatizzate che si possono gustare in un locale recentemente aperto poco lontano. Insomma: bevo, sputo sul muro del Teatro e me ne vado. E il risultato è quella di un intero muro, porte di emergenza comprese, ricoperto di sputacchi gelatinosi. Niente male per questi piccoli esseri primitivi.