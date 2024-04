“La Compagnia Portuale Civitavecchia torna da Miami con un bilancio estremamente positivo”

CIVITAVECCHIA – “Come Presidente della Compagnia Portuale Civitavecchia sono estremamente soddisfatto del lavoro svolto a Miami la scorsa settimana e dei riconoscimenti ricevuti.

Durante l’evento Oscar dei Porti, dopo l’intervento del Viceministro, On. Edoardo Rixi, ho ricevuto con estremo orgoglio e davanti le telecamere di RAI Italia, come Presidente della CPC, il premio che certifica l’ottimo lavoro svolto dai nostri efficientissimi lavoratori e dall’attuale Consiglio di Amministrazione che pone la Compagnia Portuale Civitavecchia come leader in Italia per performance gestionali ed operative tra i somministratori di manodopera portuale ex art.17 l.n. 84/94. Ringrazio Italian Television Group e Port TV nella persona di Roberto Onofri, per aver organizzato un evento di rilevanza internazionale e aver riconosciuto alla Compagnia Portuale Civitavecchia tale premio.

Passando poi agli importanti incontri nazionali ed internazionali avuti presso il Seatrade Cruise, non posso che rallegrarmi per i grandi apprezzamenti circa l’altissimo livello dei servizi che offriamo nel settore crocieristico: qualche cliente si è spinto addirittura ad affermare che siano tra i migliori al mondo. Servizi che i nostri lavoratori erogano grazie al grande affiatamento con i lavoratori ed il management della CPR impresa Portuale e della Roma Cruise Terminal.

Una missione estremamente positiva, quella di Miami, che ripaga i nostri lavoratori, il nostro Cda e il sottoscritto dei tanti sacrifici, anche personali, che quotidianamente poniamo in atto nell’ interesse della nostra organizzazione di lavoro e della portualità di Civitavecchia, del Lazio e non solo.”

Patrizio Scilipoti

Presidente della Compagnia Portuale Civitavecchia