Incidente sulla trincea, Amministrazione Comunale: “E’ interesse dell’istituzione fare luce sulla vicenda”

CIVITAVECCHIA – “In merito all’incidente che ha causato ferite mortali ad un’anziana, l’Amministrazione comunale esprime le condoglianze alla famiglia per il grave lutto. Sull’origine dello scavo (che certamente non è di recente realizzazione) sono in corso verifiche da parte degli uffici, così come sul funzionamento dei pali di illuminazione che si affacciano direttamente sul luogo della tragedia.

La squadra reperibilità ha intanto effettuato una riparazione dell’avvallamento, su indicazione delle forze dell’ordine.

Il Sindaco si sta interessando personalmente della vicenda e attende ulteriori relazioni, così come l’Assessore ai Lavori Pubblici Daniele Perello, che ha effettuato un sopralluogo sull’area.

È interesse dell’istituzione fare piena luce sulla triste vicenda”