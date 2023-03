Incidente mortale a Santa Marinella, trentenne perde la vita in via IV Novembre

SANTA MARINELLA – Incidente mortale questa notte a Santa Marinella. Per cause ancora di accertamento un’auto di media cilindrata ha perso il controllo in via IV Novembre, all’altezza del civico 11, finendo per impattare sul muro di cinta perimetrale della strada. A bordo della vettura due trentenni, rimasti incastrati tra le lamiere. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco di Civitavecchia e del 118 che hanno prestato tempestivi soccorsi, ma per il guidatore purtroppo non c’è stato nulla da fare e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto anche i Carabinieri per l’avvio delle indagini di rito.