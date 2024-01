Il Traiano illuminato di blu per la Giornata delle Vittime civili delle guerre

CIVITAVECCHIA – Il Comune di Civitavecchia ha aderito all’invito di ANCI e l’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra a partecipare alla Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo che si celebra ogni 1 febbraio.

L’obiettivo è lanciare un appello universale alla collettività e alla comunità internazionale affinché cessino ovunque i bombardamenti sui civili e le Convenzioni, i Trattati e le Dichiarazioni internazionali che già esistono per la protezione dei civili, vengano estesi, attuati e rispettati. La Convenzione Onu sulle bombe a grappolo, il Trattato di Ottawa sulla messa al bando delle mine antiuomo, la Dichiarazione politica internazionale contro l’uso delle armi esplosive nelle aree popolate, la Convenzione delle Nazioni Unite sulle armi convenzionali firmata a Ginevra nel 1980, solo per citare le principali.

Per sensibilizzare su queste richieste, la sera di giovedì 1 febbraio la facciata del Teatro Traiano sarà quindi illuminata di blu.