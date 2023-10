Il Teatro Traiano diventa verde per la giornata della consapevolezza delle sindromi “Pans e Pandas”

CIVITAVECCHIA – In occasione della “Giornata mondiale della consapevolezza delle sindromi Pans Pandas”, alle 18:00 di oggi 9 ottobre 2023 il teatro Traiano di Civitavecchia sarà illuminato di verde. «Abbiamo deciso di sensibilizzare le istituzioni per rendere visibile la problematica di noi genitori con figli che soffrono di Pans e Pandas (neuroinfiammazioni di origine autoimmune)» spiegano i rappresentanti dell’associazione “Genitori Pans Pandas BGE”, «perché in Italia questa sindrome è ancora priva di linee guida terapeutiche e non ha perciò diritto di accesso alle cure in ambito ospedaliero».

Il sindaco Ernesto Tedesco ha deciso di accogliere la richiesta dell’associazione, per contribuire alla sensibilizzazione su questo tema, rendendo più visibile la problematica delle famiglie che devono affrontare questa sindrome.