Grande esercitazione di Protezione Civile ieri a Civitavecchia

CIVITAVECCHIA – Nel pomeriggio di ieri, 9 novembre 2023, si è svolta un’esercitazione di protezione civile che ha coinvolto tutto il comparto d’intervento e gestione delle emergenze, sia all’interno della sede della Sala Operativa di Protezione Civile di Civitavecchia che nel porto: oggetto dell’esercitazione, infatti, è stata una nave sulla quale è stato simulato un incendio. L’intervento, che ha visto l’impegno di uomini e mezzi sulla nave stessa e sulla banchina, ha coinvolto operatori delle diverse forze d’intervento come Vigili del fuoco, Croce Rossa e Capitaneria di Porto. Tutto è stato ripreso grazie all’ausilio di droni che hanno trasmesso in diretta le immagini alla Sala Operativa, dove i massimi dirigenti di Polizia di Stato, Polizia Locale, Carabinieri, Capitaneria di Porto, Guardia di Finanza Aeronavale, Croce Rossa e Ares 118, coordinavano l’Unità di crisi insieme al sindaco Tedesco, con la supervisione di Valentino Arillo, capo della Protezione Civile della nostra città. L’unità di crisi del Coc (Centro operativo commissariale) è stata in conference call con il viceprefetto Velia De Bono dal Ccs (Centro coordinamento dei soccorsi) della prefettura. Completavano la squadra l’Ufficio Comunicazione del sindaco di Civitavecchia per concordare informazioni da trasmettere ai mass media locali, e due rappresentanti dell’ufficio Materiali e Mezzi del Comune.

L’esercitazione di protezione civile è uno strumento fondamentale di preparazione alle situazioni di crisi e di verifica dei piani di emergenza. «Queste esercitazioni sono importantissime, per non arrivare impreparati nei momenti davvero difficili» ha spiegato Valentino Arillo, «l’obiettivo è quello di testare il modello d’intervento e insieme di aggiornare conoscenza del territorio e adeguatezza delle risorse, oltre a preparare i soggetti “protagonisti” dell’azione di emergenza, anche in relazione ai sistemi informatici dedicati e alle fasi successive al soccorso, dalla valutazione dei danni al ritorno alla normalità. La Sala Operativa ci consente di mettere in contatto continuo tutti gli attori dell’emergenza, grazie a postazioni dedicate, mezzi informatici e volontarie e volontari di altissima capacità».

«È stato davvero molto interessante e utile» ha dichiarato il sindaco Tedesco, «anche perché, come ha detto il dottor Arillo, è l’unico modo per agire in maniera coordinata ed efficace nel momento del bisogno. La Sala Operativa di Protezione Civile di Civitavecchia è un centro d’eccellenza che ci rende orgogliosi, e voglio ringraziare tutti per la professionalità dimostrata»