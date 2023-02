Due navi di migranti in arrivo a Civitavecchia

CIVITAVECCHIA – Il capo di gabinetto del Ministro dell’Interno ha avvertito il Sindaco, Ernesto Tedesco, che sono in arrivo a Civitavecchia due gruppi di immigrati, prelevati nel corso di operazioni di “distress” e imbarcati a bordo di due navi di ONG. La prima è la Aita Mari, battente bandiera spagnola e la seconda la Life Support battente bandiera panamense.

Domani presso la sede di Autorità di sistema portuale si svolgerà una riunione dell’unità di crisi di Protezione civile, con rappresentanti della stessa Adsp, di Capitaneria di Porto, Comune di Civitavecchia (anche attraverso i Servizi sociali), Protezione civile, forze dell’ordine, Asl Roma 4 e Sanità Marittima, in videocollegamento con la Prefettura.

Durante la riunione saranno definite le procedure per il trasferimento dei migranti verso le varie destinazioni finali, in strutture attrezzate. In carico al territorio potrebbero restare soltanto alcuni minori non accompagnati.

Il sindaco continua ad essere in coordinamento continuo con Ministero e Prefettura.