D’Antò: “Complimenti a Manila Esposito e all’AS Gin per il Risultato Storico agli Europei di Ginnastica Artistica”

CIVITAVECCHIA – “Siamo lieti di congratularci con Manila Esposito e con tutta la squadra dell’AS Gin per il risultato straordinario ottenuto agli Europei di Ginnastica Artistica. Con grande orgoglio, rendiamo omaggio alla loro dedizione, impegno e talento che li hanno portati a conquistare ben quattro medaglie d’oro, un traguardo mai raggiunto dall’Italia in questa disciplina.

Il successo di Manila Esposito e dell’AS Gin è un esempio di eccellenza sportiva e di determinazione, che ispira non solo gli appassionati di ginnastica, ma tutti coloro che perseguono i propri sogni con passione e impegno.

In un momento in cui il mondo dello sport è stato messo alla prova dalle sfide globali, il loro straordinario risultato ci ricorda il potere unificante dello sport e il valore della perseveranza.

Auguriamo a Manila Esposito, alla squadra dell’AS Gin e a tutto il movimento della ginnastica artistica italiano ulteriori successi e conquiste nel loro percorso verso l’eccellenza”

Enzo D’Antò – Movimento 5 Stelle