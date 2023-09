Civitavecchia, niente internet e pagamenti elettronici in Corso Marconi da oltre 10 giorni

CIVITAVECCHIA – Continua il disagio per gli abitanti e commercianti di Corso Marconi e zone limitrofe che da parecchi giorni sono impossibilitati a commettersi a internet: il che non significa solo navigare sul web ma anche effettuare pagamenti tramite pos per i pagamenti elettronici in una delle zone, tra le altre cose, più frequentate dai crocieristi notoriamente poco avvezzi al pagamento in contanti, con quel che comporta tale disagio anche e soprattutto in termini economici.

Cristiano Avolio del consiglio direttivo Confcommercio litorale nord interviene sul problema con una nota «In merito all’enorme disservizio relativo alla mancanza di linea internet di tutta la zona di Corso Marconi e zone limitrofe, che alla data odierna del 30 Agosto 2023 non è stato purtroppo ancora risolto, richiediamo con urgenza che lo stesso venga ripristinato nel minor tempo possibile». Avolio esprime poi la vicinanza a tutti i commercianti e rappresenta che purtroppo occorreranno ancora altri giorni prima che si arrivi alla soluzione del problema.