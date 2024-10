Civitavecchia flagellata dal maltempo

CIVITAVECCHIA – Ad essere maggiormente interessate dal forte nubifragio che si è abbattuto sulla città sono le zone sud, in particolare sul tratto dell’Aurelia tra Civitavecchia e Santa Marinella, il quartiere San Gordiano – è stato chiuso temporaneamente il ponte di accesso all’altezza Baia dell’Orso – e Casaletto Rosso. Colpiti anche i quartieri di Boccelle e Campo dell’Oro. Molti i locali seminterrati e interrati completamente allagati. La criticità è acuita dal terreno che non drena l’acqua a seguito delle precipitazioni che si sono verificate nei giorni passati.

Collegamenti difficili su via Aurelia tra Santa Marinella e Civitavecchia. Allagamenti anche all’altezza del Morgan Beach.

Nella mattinata odierna si à allagato anche il parcheggio della stazione dei treni.

Via Terme di Traiano risulta solo parzialmente percorribile per via di una voragine.

La Prefettura di Roma e la Polizia Stradale hanno disposto la chiusura temporanea dei caselli autostradali (Civitavecchia Sud e Civitavecchia Nord).

Le piogge potrebbero proseguire anche per le prossime ore.