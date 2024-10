Camper in fiamme in via Toscana

CIVITAAVECCHIA – Intervento dei Vigili del Fuoco di Civitavecchia, ieri sera intorno alle 21.00, in via Toscana per un incendio che ha coinvolto un camper. All’arrivo dei soccorritori le fiamme avevano coinvolto completamente il mezzo e solo dopo aver domato l’incendio i vigili del fuoco sono riusciti a mettere in sicurezza il veicolo rimuovendo dal suo interno due bombole gpl. La rapidità delle operazioni ha permesso di mettere velocemente in sicurezza l’area evitando che le fiamme si propagassero agli altri veicoli nelle vicinanze. Non si conoscono al momento le cause dell’incendio che fortunatamente non ha causato nessun ferito