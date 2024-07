Cagnolino precipita sul balcone sottostante, soccorso dei Vigili del Fuoco

CIVITAVECCHIA – Nel pomeriggio di ieri i Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono intervenuti in via Sebastian Bach, in zona Borgata Aurelia, per il salvataggio di un cagnolino. Per cause in corso di accertamento il cane è precipitato dalla sua abitazione finendo nel balcone dell’appartamento sottostante. La padrona dell’animale, vista l’assenza della proprietaria dell’appartamento sul quale si trovava il cane, ha chiamato così i vigili del fuoco. Il personale della Bonifazi si è rapidamente recato sul posto e con l’ausilio della scala hanno raggiunto il cane che , dopo averlo messo in sicurezza è stato riconsegnato alla padrona senza alcun tipo di trauma o lesione