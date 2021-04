Acquedotto Medio Tirreno, riparazione di una grossa perdita in corso

CIVITAVECCHIA – Squadre al lavoro per riportare al più presto alla normalità la portata idrica in ingresso a Civitavecchia dell’Acquedotto Medio Tirreno. Sulle condotte consortili è stata riscontrata una copiosa perdita sul tratto Tarquinia-Civitavecchia, in località Fontana Matta a Tarquinia (VT), la quale sta determinando un’importante riduzione della fornitura idrica.

Per tale motivo è stato necessario interrompere il flusso idrico dalle ore 7 di oggi, per consentire al personale consortile di effettuare le necessarie ed urgenti attività per la risoluzione della problematica. All’Amministrazione comunale è stato comunicato che, salvo imprevisti, i lavori verranno ultimati nella stessa mattinata.