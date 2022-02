Un corso introduttivo di lingua inglese A2 con Porta Futuro Lazio

CIVITAVECCHIA – Un corso introduttivo di lingua inglese A2, in modalità da remoto, organizzato da Porta Futuro Lazio Civitavecchia.

Queste le date del corso:

lunedì 14/03/2022 dalle 10:00 alle 13:00

martedì 15/03/2022 dalle 10:00 alle 13:00

mercoledì 16/03/2022 dalle 10:00 alle 13:00

giovedì 17/03/2022 dalle 10:00 alle 13:00

venerdì 18/03/2022 dalle 10:00 alle 13:00

Contenuti/obiettivi

Parlare di se stessi e della propria quotidianità

Parlare di luoghi/posti

Descrivere situazioni presenti e passate

Esprimere opinioni

Dare/seguire indicazioni

Ripassare argomenti chiave per livello A2

Argomenti

Domande (relative al soggetto, WH questions)

Il presente e il presente progressivo

Il passato (regolare e irregolare; progressivo)

Tempo (espressione di tempo, congiunzioni)

Futuro (be going to)

Presente progressivo per il futuro

Pronomi relativi

Il passato prossimo

Il passato prossimo vs il passato

Participi con funzione aggettivale

Per prenotarsi: https://portafuturolazio.it/stampa-e-media/attivita/scheda-attivita.aspx?UID=354c093c-c0f9-4468-a949-32f9c1bd3660

Per ulteriori corsi ed informazioni e comunicazioni visitate il sito: https://portafuturolazio.it/ e la pagina Facebook: https://www.facebook.com/portafuturolazio/ .