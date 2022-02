ROMA – Porta Futuro Lazio organizza “Humanistica. Le opportunità di lavoro per i laureati in discipline umanistiche”.

Humanistica è un format in cui, attraverso una serie di servizi (incontri, testimonianze, recruiting…), si evidenziano le opportunità occupazionali per tutti quei cittadini laureati o laureandi in discipline umanistiche.

Oggi si registrano opportunità occupazionali soprattutto negli ambiti tecnico-scientifici. Humanistica è un format che vuole favorire consapevolezza verso i nuovi profili occupazionali negli ambiti:

• Editoria

• Comunicazione

• Tutela del patrimonio culturale

L’incontro si terrà venerdì 18 febbraio (h 15 – 17) online.

Per iscriversi all’evento: https://portafuturolazio.it/stampa-e-media/attivita/scheda-attivita.aspx?UID=9ef01e0e-0d58-4bf4-a0af-871aea0c7c2c