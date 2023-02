“Comunicare il volontariato”: corso di formazione per comunicatori sociali

CIVITAVECCHIA – Un ciclo di quattro incontri per promuovere buone prassi di comunicazione, non professionale, che sappia generare interesse nella comunità, sensibilizzare ai temi della solidarietà, avvicinare nuovi volontari, aumentare il numero delle donazioni.

È l’iniziativa organizzata dall’Associazione di promozione sociale «Navigarte» e il Progetto Policoro della Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia, in collaborazione con l’Ufficio per le comunicazioni sociali e il patrocinio della Fondazione Cariciv.

Il percorso di formazione «Comunicare il volontariato» è un’iniziativa gratuita rivolta ai referenti per la comunicazione delle parrocchie, delle associazioni di volontariato e degli organismi del Terzo Settore.

Gli incontri si svolgeranno dalle ore 18 alle ore 19.30 presso l’oratorio della parrocchia del Sacro Cuore di Civitavecchia (via Rodi, 12) e saranno tenuti da giornalisti, comunicatori professionali e social media manager.

Quattro gli appuntamenti in programma: il 17 febbraio «Comunicare nel territorio», le tecniche base per un ufficio stampa; il 24 febbraio «I social media: strumenti preziosi e rischiosi», una comunicazione che non può essere improvvisata, richiede conoscenze approfondite e aggiornamenti continui; il 10 marzo «La comunicazione interna all’organizzazione e la collaborazione dei volontari», un processo integrato che coinvolge tutti i componenti; il 24 marzo «Fare rete nel territorio: le relazioni e la collaborazione con la stampa locale», un confronto con le testate del territorio per suggerimenti e proposte.

Iscrizioni online: https://forms.gle/5ZQYkvv77EXNtMXAA

Per informazioni: apsnavigarte@gmail.com