CIVITAVECCHIA – Al via il primo corso di formazione executive rivolto a Dirigenti e Collaboratori della Asl Roma 4. Il corso, organizzato dal Dipartimento di Economia, Ingegneria Società e Impresa (DEIM) dell’Università degli Studi della Tuscia presso il Polo universitario di Civitavecchia e dalla ASL Roma, vuole sviluppare le competenze manageriali e amministrative del personale Asl in risposta agli stimoli del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che richiama le amministrazioni allo sviluppo costante delle competenze manageriali per fronteggiare le sfide attuali e future in una prospettiva “integrata, sostenibile, innovativa, flessibile, sempre orientata al risultato”.

La cerimonia di inaugurazione si è tenuta alla presenza di Gabriella Sarracco, Presidente della Fondazione Ca.Ri.Civ. e del Consorzio Università per Civitavecchia, che ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa formativa ai fini della crescita del territorio e del miglioramento continuo dei servizi sanitari. Enrico Maria Mosconi, docente Unitus coordinatore del Polo, ha sottolineato l’importanza del ruolo dell’Università quale volano per l’innovazione, la valorizzazione e l’impiego della conoscenza ai fini dello sviluppo sociale, culturale ed economico della società.

Cristina Matranga, Direttore generale della Asl Roma 4, ha ribadito l’importanza di questo percorso formativo che integra co-docenze e attivita? in e-learning, un apporto congiunto di docenti accademici e testimonianze aziendali di alto profilo, con l’obiettivo di favorire una didattica partecipativa mediante l’ausilio di case studies e simulazioni strategiche ed operative, studiate appositamente sulle procedure amministrative della Asl.

Vincenzo Sforza, docente Unitus e Direttore scientifico del corso, dopo aver portato i saluti del Magnifico Rettore, Stefano Ubertini, e del Direttore del Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa, Tiziana Laureti, ha illustrato ai presenti il programma delle lezioni e le modalità di svolgimento della didattica, assicurata dall’impiego di una “blended learning methodology” per ottimizzare la fruizione dei corsi da parte dei discenti. Il professore ha sottolineato altresì l’importanza della stretta collaborazione con il Direttore amministrativo della Asl, Roberto di Cicco, e il Direttore Bilancio e Finanza della Asl, Antonio Andreozzi, per assicurare una progettazione didattica “su misura”.

La prima lezione è stata tenuta dal Direttore Generale della Asl Cristina Matranga e Diego Vaiano, docente Unitus. Il corso è attivo presso il Consorzio Università per Civitavecchia in cui operano in sinergia i suoi partner, Comune di Civitavecchia, Fondazione CaRiCiv e Università degli Studi della Tuscia.