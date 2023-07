Salvatore Grimaldi dell’Università della Tuscia è ilnuovo Presidente dell’IAHS

VITERBO – Salvatore Grimaldi, docente di idraulica agraria del Dipartimento per la Innovazione nei sistemi biologici, agroalimentari e forestali (DIBAF) dell’Università degli Studi della Tuscia, è stato eletto durante la XXVIII edizione dell’Assemblea Generale della International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG), tenutasi a Berlino, Presidente dell’International Association of Hydrological Sciences (IAHS) per il periodo 2025-2029. L’associazione, con oltre 100 anni di storia e più di 10.000 componenti provenienti da oltre 150 Paesi, è l’organizzazione internazionale di riferimento per la comunità scientifica impegnata nella ricerca sull’acqua.

È la prima volta che un italiano assume il ruolo di coordinamento all’interno dell’IAHS, il che amplifica ulteriormente il prestigio di tale incarico. È importante sottolineare che questa elezione avviene in un periodo critico, in cui le sfide climatiche pongono le questioni relative all’acqua come prioritarie nell’agenda governativa internazionale. Le discipline scientifiche legate all’acqua, sono fondamentali per affrontare i problemi connessi al cambiamento climatico, al dissesto idrogeologico, alla gestione sostenibile delle risorse idriche e alla protezione degli ecosistemi acquatici.

La scelta di Salvatore Grimaldi da parte della comunità internazionale rappresenta un’ulteriore conferma del valore e del prestigio della ricerca italiana e, in particolare, dell’Università della Tuscia, nel settore dell’acqua