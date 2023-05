Nepi, La cena propiziatoria “Al Desco dei Borgia” dà il via alle celebrazioni del Palio

NEPI – Nepi vive in questo periodo il momento più atteso dell’anno: quello che precede il Palio dei Borgia.

La storica manifestazione animerà il borgo dal 2 al 18 giugno con spettacoli, conferenze, cene medievali, in un’atmosfera suggestiva che catapulterà i visitatori alla fiorente epoca del Rinascimento in una sorta di viaggio a ritroso nel tempo.

L’edizione numero 27 della storica manifestazione sarà aperta ufficialmente sabato 27 maggio, con la cena propiziatoria Al desco dei Borgia.

Nella straordinaria cornice della Taverna Sangallo, un vero e proprio appuntamento con la storia. Ad attendere i visitatori sarà un ricco banchetto rinascimentale nel quale sarà possibile gustare piatti unici preparati seguendo le ricette di tanti secoli fa.

Gli amanti della buona cucina potranno gustare delizie come il salame cotto affumicato e la scapicollata, la caciotta de pane con ceci, l’acquacotta di verdure con cicoria, la pasta “rustega in sabor de porco”, il pollo alla menta con finocchi arrostiti, la “fetta de porco con crema di prugne e fichi” fino ai fagottini ripieni “de frutta secca” e ai vini della Tuscia.

La cena, a cura dell’Ente Palio in collaborazione con la Contrada San Biagio , vincitrice del Palio dello scorso anno, sarà un’occasione per riscoprire sapori inediti e conoscere antiche preparazioni ormai dimenticate.

Info e prenotazioni 350-5265374