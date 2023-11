L’Italian Brass Band per il concerto “Aspettando il Natale…2023” del Lions Club Tarquinia

TARQUINIA – Per le feste torna l’atteso concerto benefico “Aspettando il Natale… 2023” del Lions Club Tarquinia, con il sostegno e il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e dell’Accademia Tarquinia Musica, per la direzione artistica della pianista Roberta Ranucci. Al teatro “Rossella Falk” domenica 10 dicembre, alle 17, salirà sul palcoscenico l’Italia Brass Band. Diretta dal maestro Giuseppe Saggio, la prestigiosa formazione proporrà un programma che spazia dalla tradizione operistica italiana alle colonne sonore di celebri film, fino alle tradizionali musiche natalizie. “Ringrazio il Comune per aver messo a disposizione il teatro “Rossella Falk” – afferma la presidente del Lions Club Tarquinia Laura Voccia -. Come da tradizione, il concerto avrà un fine benefico e i fondi raccolti saranno devoluti per acquistare due defibrillatori da posizionare nelle palestre dell’IC “Ettore Sacconi”, per garantire la sicurezza degli studenti anche durante l’attività sportiva”. Gruppo strumentale di altissimo livello artistico composto da ottoni e percussioni che segue lo standard della “British-style Brass Band”, l’Italian Brass Band è composta dai più valenti musicisti provenienti dai conservatori italiani e da prestigiose orchestre di fiati. Dal 2008 orchestrale presso la Banda Musicale della Polizia di Stato, il maestro Giuseppe Saggio è membro del DAVABUGI Clarinet Quartet e svolge un’intensa attività come compositore e trascrittore, nelle cui vesti è risultato vincitore del primo premio al Concorso Nazionale di Composizione A.Gi.Mus del 2017. “Il repertorio dell’Italian Brass Band, che è stata nostra ospite nel 2017, abbraccia circa duecento anni di storia della musica – dichiara la direttrice artistica Roberta Ranucci -: da Giuseppe Verdi a Peter Graham e Philip Sparke, da Glenn Miller a Chick Corea passando per le colonne sonore dei grandi Premi Oscar Ennio Morricone, John Williams Alan Silvestri, Hans Zimmer e Michael Giacchino”. Il concerto è a ingresso libero. È indispensabile la prenotazione, fino a esaurimento dei posti, chiamando l’ufficio informazioni turistiche allo 0766 849282