Tarquinia. La denuncia del Codacons: “Linea Adsl guasta riarata da Tim dopo un mese”

TARQUINIA – “Premio Attila” a Tim per i “gravi disservizi a danno degli utenti di Tarquinia”.

Ad assegnarlo il Codacons Civitavecchia-Tarquinia che riferisce di una linea Adsl guasta riparata solo dopo un mese, nonostante le tante richieste di intervento, che ha impedito ad una famiglia di collegarsi al web, indispensabile in questo momento per la didattica a distanza, gli acquisti in rete ecc..

La vicenda viene denunciata dal Codacons che segnala come “molti utenti Tim residenti a Tarquinia ma poco produttivi per il gestore subiscano da molto tempo disservizi telefonici, e presenta un esposto all’Agcom per interruzione di pubblico servizio”.

“Dal 6 marzo la linea Adsl di una famiglia di Tarquinia ha smesso di funzionare, a causa probabilmente della presenza di pezzi di animali morti su un cavo telefonico fatiscente della zona – spiega l’associazione – Nonostante le tante richieste di intervento che si sono succedute a partire dal 6 marzo, la linea è stata ripristinata solo il 6 aprile, dopo un mese di attesa. Un ritardo inaccettabile che porta oggi il Codacons ad assegnare a Tim il premio Attila e a presentare un esposto ad Agcom affinché indaghi sul comportamento della società telefonica alla luce della possibile fattispecie di interruzione di pubblico servizio e inadempimento di pubbliche forniture”.