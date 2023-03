Tarquinia. Fare Verde domenica 19 marzo pulisce la spiaggia di Pian di Spille-Spinicci “

TARQUINIA – “In spiaggia con il tuo papà per pulire insieme l’arenile.” Questo il messaggio dell’associazione ambientalista Fare Verde, gruppo locale di Tarquinia, che invita le famiglie, in particolare i papà, a partecipare con i propri figli alla pulizia della spiaggia che si terrà domenica 19 marzo 2023, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, sull’arenile delle località “Pian di Spille – Spinicci” a Tarquinia.

L’appuntamento, per chi vuole partecipare, è alle ore 9 di mattina all’ingresso dell’agriturismo “Podere Giulio”, strada Litoranea Nord, chilometro 4,5.

“Per vari motivi abbiamo dovuto spostare più volte la data di svolgimento della pulizia della spiaggia – dichiarano Franca Salemi presidente del gruppo Fare Verde Tarquinia e Manuel Catini referente per l’evento – domenica 19 marzo aspettiamo i cittadini per pulire l’arenile, in particolare i papà visto che è la loro festa. I nostri mari e le nostre spiagge sono invasi dai rifiuti, specialmente contenitori in plastica. Anche il litorale tarquiniese è colpito da questo flagello e domenica, grazie alla collaborazione con la famiglia Serafini che gestisce l’agriturismo Podere Giulio, puliremo l’arenile delle contigue località Pian di Spille e Spinicci. A tutti i partecipanti – concludono Salemi e Catini – forniremo guanti e sacchi. Vi aspettiamo in tanti.”

Hanno già annunciato la loro presenza, oltre a quelli di Tarquinia, anche i volontari di Fare Verde provenienti da Civita Castellana, Vasanello, Viterbo e Vetralla. L’evento tarquiniese è inserito nella manifestazione nazionale denominata “Il Mare d’Inverno”, giunta alla XXXII^ edizione, che è patrocinata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica; dalla Commissione Europea, Rappresentanza per l’Italia; dal Consiglio Nazionale dei Giovani; e si svolge in collaborazione con la Guardia Costiera.