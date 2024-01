Successo al Traiano per il cabaret di “Insieme”

CIVITAVECCHIA – Una bellissima serata, che ha regalato sorrisi a volontà al pubblico intervenuto in gran numero al Teatro Traiano per l’undicesima edizione di “Insieme”, quest’anno dedicata al cabaret. E appunto due artisti, rappresentanti di alcune delle mille anime di questo genere, Alberto Caiazza e il Magico Alivernini, hanno coinvolto e divertito la platea che ha risposto con applausi a scena aperta. La serata è stata presentata da Nicoletta Scirè ed è stata aperta dai rappresentanti delle due associazioni coinvolte, che ne hanno illustrato le attività sociali. Infine Giulio Castello, che ha organizzato l’evento con il suo “Mosaico”, ha ringraziato il sindaco Tedesco, l’assessore Galizia per il sostegno, e l’assessore Zacchei e il consigliere Boschini, intervenuti alla serata, e tutti quelli che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa. Gradito ospite, l’ex “Amici” Francesco Capodacqua, amico comune dei due mattatori e dell’organizzatore dello spettacolo