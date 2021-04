Santa Marinella. Settanni e Calistri: “Riorganizzazione dell’Ufficio Condoni Edilizi, un altro buco nell’acqua dell’amministrazione Tidei”

SANTA MARINELLA – Dai Consiglieri comunali di minoranza, Francesco Settanni e Claudia Calistri, riceviamo e pubblichiamo:

“In un Comune come Santa Marinella ad alta concentrazione di imprenditori e professionisti del mattone prestati alla politica, il problema delle pratiche edilizie resta da immemorabile tempo di difficile soluzione. Non vi era riuscita l’amministrazione Bacheca, nonostante avesse speso 57mila € di denaro pubblico con un contratto affidato alla WE-COM srl di Viterbo per la dematerializzazione dell’archivio cartaceo dell’Urbanistica, di cui non si è mai riuscito a sapere se fu denaro speso bene, visto che il compito non fu mai assolto. Non sembra ci riesca la giunta Tidei che, avendo stabilito con un’apposita delibera il trasferimento dell’Ufficio Condoni Edilizi dal Settore Urbanistica al Settore Tecnico, incaricando nel contempo la società partecipata Santa Marinella Servizi dell’erogazione di un servizio di supporto tecnico di personale, dopo un anno é invece ora in procinto di rinunciare al progetto e di riportare l’Ufficio Condono esattamente dove era prima. Ciò, nonostante si sia destinata una spesa di 105mila euro di altro denaro pubblico per l’acquisto di attrezzature e per il pagamento di personale esterno per la sistemazione della documentazione cartacea e benché fosse stato disposto che tutte le 1770 istanze di sanatoria pendenti dovevano essere concluse entro 18 mesi dall’emanazione della delibera (20/5/20). La stessa delibera prevedeva l’impiego di personale interno dei settori tecnici che, avendone fatto domanda, avrebbe partecipato al progetto al di fuori dell’orario di lavoro ordinario. Tuttavia, nessuno di essi sembrerebbe aver mai ricevuto risposta. Con l’introduzione del superbonus del 110% la situazione si é ulteriormente aggravata poichè, alle pratiche di condono, si è aggiunto anche l’onere di dover fornire riscontro entro i tempi previsti dalle norme vigenti (30 giorni) alle istanze di accesso agli atti per l’acquisizione degli elaborati grafici necessari ai professionisti per asseverare la legittimità delle preesistenze degli immobili dei clienti, consentendo l’accesso al beneficio fiscale. La cosa buffa é che la giunta Tidei, per uscire dal dissesto, abbia considerato sempre strategico tale settore, tanto da prevedere nei bilanci previsionali dei trienni 2019-2021 e 2021-2023 entrate per importi medi annuali rispettivamente di 200mila € e 130mila €. In realtà, i valori reali della voce “Entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni” nei bilanci di rendiconto sono: 0 € per il 2018, 354,40 € per il 2019 e 386,26 € per il 2020.

In considerazione, quindi, dei fallimentari risultati prodotti dall’amministrazione Tidei in un settore che avrebbe potuto portare benefici al bilancio comunale, senza gravare con tasse tutta la comunità, è stata presentata un’apposita interrogazione al sindaco con la richiesta di informare il Consiglio comunale su vari elementi, fra cui i seguenti più significativi:

– A fronte delle risorse impiegate, a che punto è il riordino e la catalogazione del carteggio affidata alle professionalità esterne assunte a dicembre 2020 considerato che l’incarico è semestrale e quanti accessi agli atti sono giacenti alla data dell’interrogazione, oltre le pratiche di condono.

– Posto che è stata affidata alla Società partecipata l’erogazione del supporto tecnico del personale esterno e che i compensi e la contrattualizzazione sono in capo alla stessa, come mai la Santa Marinella Servizi non è prontamente intervenuta, attraverso un avviso pubblico o bando per il reclutamento dei citati professionisti, dando invece l’alibi al Responsabile del Settore III di assumere temporaneamente detto personale esterno con atto amministrativo unilaterale e a nomina diretta.

– Se prima dell’assunzione di personale esterno sia avvenuto l’interpello per il ricorso al personale tecnico interno con attività da svolgere al di fuori dell’orario di lavoro ordinario e come mai a coloro che hanno fatto richiesta di entrare in tale progetto non è stato fornito alcun riscontro.

– Considerato che ad oggi sono trascorsi oramai 11 mesi dal termine dei 18 mesi fissati per la definizione delle istanze di condono pendenti, quante pratiche sono state sinora definite e quante si prevede di definire nei prossimi restanti 7 mesi.

– Se risulta vero che, a fronte di tutto il tempo sinora intercorso, le risorse impegnate e le operazioni compiute, si intende collocare nuovamente l’Ufficio Condoni Edilizi nell’ambito del Settore IV e con quali modalità, attesa l’urgenza anche di dare riscontro agli accessi agli atti per il superbonus del 110% per non mettere i professionisti ed i cittadini che hanno avviato tali pratiche in condizione di subire un danno economico.

– Se, visti gli importi di poco superiori a 350 € ottenuti nei rendiconti del 2019 e 2020 non si ritiene, a tre anni di distanza dall’insediamento, del tutto fallimentare la policy adottata nello specifico settore e completamente infondate le voci dei bilanci previsionali dei trienni 2019-2021 e 2021-2023 riportanti in entrata importi medi annuali rispettivamente di 200mila € e 130mila €.

– Se si ritiene che il servizio che i cittadini stanno ricevendo nello specifico settore sia adeguato ad un benchè minimo livello di efficienza amministrativa. tenuto conto che questo continuo spostamento della funzione Condono da un settore all’altro e viceversa, appare una assurda ed improduttiva perdita di tempo utile più agli interessi di qualcuno, piuttosto che ad un efficace funzionamento amministrativo, senza considerare l’inaffidabilità dimostrata dalla Santa Marinella Servizi nell’attuazione del progetto”.

Francesco Settanni e Claudia Calistri – Consiglieri comunali Santa Marinella