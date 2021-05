Santa Marinella Servizi recluta personale per la sicurezza del litorale

SANTA MARINELLA – “Sicurezza e sorveglianza sulle spiagge saranno garantite anche la prossima estate con la presenza di assistenti deputati solo a questo compito”.

Ad annunciarlo il Sindaco Pietro Tidei, che spiega: “Come già avvenuto nella precedente stagione balneare quando per la prima volta ci trovammo al cospetto di un’emergenza dovuta all’epidemia di Covid 19, infatti, quest’amministrazione comunale sta lavorando per organizzare al meglio la partenza della prossima stagione balneare con l’obiettivo di assicurare a tutti i turisti e villeggianti che, sono certo, torneranno a soggiornare nelle nostre località, un sicuro godimento di tutte le spiagge del nostro litorale con particolare riferimento a quelle non in concessione. L’obiettivo è garantire il massimo contenimento dei possibili rischi di contagi dal virus anche lungo le spiagge libere dove potrebbe essere più alto il rischio di assembramenti. Anche quest’anno, nonostante i contributi della Regione finalizzati proprio alla messa in sicurezza delle aree costiere maggiormente frequentate dai turisti siano stati quasi dimezzati rispetto alla stagione estiva 2020, l’amministrazione cittadina ha comunque già affidato alla sua società partecipata il compito di selezionare i candidati e stilare delle graduatorie di figure professionali, i quali ormai comunemente sono definiti steward, che potranno essere impiegati part time con orari e modo che saranno definite a breve, più nel dettaglio. Queste persone, avranno ancora una volta il compito di sorvegliare e monitorare le spiagge del litorale. Gli interessati potranno inviare le domande di partecipazione all’ufficio protocollo entro il prossimo 10 maggio”.