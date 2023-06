Santa Marinella, concessioni demaniali private rinnovate fino al 2033

SANTA MARINELLA – “Anche le concessioni demaniali private, diverse da quelle relative a strutture turistico ricreative o professionali, potranno essere rinnovate fino al 2033. Così ha deciso oggi la Giunta comunale di Santa Marinella su iniziativa del consigliere comunale delegato al demanio Patrizia Befani. “Come già si era provveduto prima delle elezioni, a rinnovare cioè le concessioni demaniali fino al 2033 per gli stabilimenti balneari e le attività turistico ricettive che le utilizzano è stato giusto e necessario provvedere per le concessioni intestate ai privati. Nel caso degli stabilimenti – dice Befani – era necessario dare stabilità e sicurezza alle aziende anche per consentire l’iniziativa imprenditoriale e la possibilità di ammodernare e migliorare impianti e strutture con certezza nell’ammortamento dei costi. Il Sindaco Pietro Tidei ha compreso immediatamente la necessità di allargare la platea dei beneficiari di questa proroga comprendendo anche i privati concessionari. Lo scopo dell’iniziativa è il medesimo ed identiche sono le finalità. Prezioso è stato il supporto degli uffici e personalmente dell’architetto Manuel Cavallero, che ha saputo in tempi rapidissimi predisporre tutta la necessaria documentazione per giungere alla delibera di oggi senza alcun ritardo”