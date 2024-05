Santa Marinella, celebrazioni per la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa

SANTA MARINELLA – Il Comune di Santa Marinella si unisce alle celebrazioni per la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, che quest’anno coincide con i festeggiamenti per il 160 anni dalla nascita in Italia dell’associazione.

Per l’occasione, la sede della Polizia Locale è illuminata di rosso, colore simbolo scelto dall’organizzazione che in Italia conta oltre 150.000 volontari. Il Comune ha infatti voluto aderire all’iniziativa promossa dalla Croce Rossa Italiana, in collaborazione con l’ANCI, esponendo nell’aula consiliare “Silvio Caratelli” la bandiera della Croce Rossa Italiana, consegnata al sindaco Pietro Tidei da una delegazione dei volontari del Comitato di Santa Marinella e Santa Severa.

“Celebriamo i 160 anni dell’istituzione della Cri, che è presente sul nostro territorio comunale con il Comitato di Santa Marinella e Santa Severa, per ricordare che ovunque nel mondo esiste una guerra, la Croce Rossa vigila e agisce affinché siano riconosciuti i diritti di protezione della popolazione e celebrare l’importante servizio offerto dai volontari ogni giorno sul nostro territorio”, ha dichiarato il sindaco Pietro Tidei.

“Come Amministrazione ed in qualità di Consigliere con delega alla Sanità, abbiamo organizzato una cerimonia sabato 11 maggio alle ore 12:00 presso l’aula Consiliare “Silvio Caratelli”, in via Cicerone, alla presenza del sindaco Pietro Tidei e dei volontari della Cri territoriale.

Sarà l’occasione per rendere omaggio all’anniversario della nascita dell’organizzazione e avvicinare la comunità alle numerose iniziative condotte dalla Croce rossa italiana a sostegno dei più vulnerabili-ha commentato il consigliere Alessio Manuelli- Il supporto offerto alle varie esigenze e alle attività del territorio da parte del Comitato Cri locale e delle altre associazioni di volontariato presenti in città è un valore irrinunciabile per la nostra comunità.

Da tempo infatti è attiva una stretta collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e la Croce Rossa Italiana, che nei tempi della pandemia ha avuto modo di rafforzarsi ulteriormente e che ci auguriamo possa proseguire nel tempo. Invitiamo i cittadini ad intervenire alla cerimonia, prevista per sabato mattina al Palazzo del Comune”, ha concluso il consigliere Manuelli