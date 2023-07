Santa Marinella, carta “Dedicata a te”: ” I beneficiari possono ritirala all’ufficio postale”

SANTA MARINELLA – Finalmente dopo ripetuti solleciti rivolti all’INPS da questa amministrazione comunale, in particolar modo dall‘assessorato ai servizi sociali i nuclei familiari dei cittadini di Santa Marinella beneficiari del contributo previsto con la carta solidale “Dedicata a Te” potranno recarsi presso l’ufficio postale della cittadina. Lo dichiarano per informare tutti gli interessati che attendevano da tempo questa notizia il sindaco Pietro Tidei e l’assessore competente Pierluigi D’Emilio. Da oggi , l’elenco dei beneficiari è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Santa Marinella. Si ricorda che i titolari della carta solidale non sono stati scelti dal Comune ma sono stati selezionati da INPS, che ha stabilito autonomamente chi ha diritto al contributo. L’ elenco è stilato in base al protocollo della attestazione ISEE 2022.

La “Carta Dedicata a Te”, nominativa e prepagata, ha un importo di €. 382,50 per l’acquisto di beni di prima necessità. La Carta può essere utilizzata presso tutti gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari ed è necessario effettuare almeno un acquisto entro il 15 settembre 2023, per non perdere la possibilità di usufruire della somma del contributo erogato .La carta può essere ritirata presso l’ Ufficio Postale, ,

Per il ritiro è necessario presentare allo sportello: un documento di identità in corso di validità; il Codice Fiscale/Tessera Sanitaria.

Per risparmiare tempo ed evitare inutili attese, è possibile tuttavia prenotare un appuntamento presso uno sportello Poste Italiane direttamente al link https://www.poste.it/cerca/index.html#/vieni-in-poste, oppure da App Bancoposta, App Postepay e App Ufficio Postale, selezionando l’opzione “Tutte le altre operazioni”