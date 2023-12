Capodanno Santa Marinella, appuntamento a piazza Trieste per un brindisi in compagnia

SANTA MARINELLA – Anche quest’anno l’amministrazione comunale di Santa Marinella ha voluto offrire a tutti i cittadini l’opportunità di trascorrere la vigilia del nuovo anno in compagnia e soprattutto in allegria. “Pur avendo già allestito un programma che prevede momenti di aggregazione per giovani e anziani oltre a concerti alto livello con le due rassegne “Natale Solidale” e “Natale in Città” abbiamo pensato di organizzare un evento che sarà ospitato nel centro storico di Santa Marinella, nel sito che ormai possiamo considerare il nostro salotto culturale sotto le stelle, ovvero la rinnovata Piazza Trieste dove, dalla scorsa estate ormai, possono svolgersi , in tutta sicurezza , le manifestazioni e questo anche grazie alle opere di rifacimento del manto stradale e alla manutenzione dei pini secolari. Possiamo quindi dare tranquillamente appuntamento a tutti in questa location molto suggestiva dove. a partire dalle ore 22 ci sarà anche un Dj e una orchestra composta da 7 elementi che suoneranno anche brani revival, per attendere l’arrivo dell’anno nuovo ballando in attesa di un brindisi finale. Inoltre colgo anche l’occasione per rinnovare i miei più sinceri auguri a tutti i cittadini, con la speranza che possano passare un Natale sereno. Purtroppo stiamo vivendo un periodo di festività funestato da guerre sanguinose. Questa amministrazione, nel suo piccolo, vuole lanciare un messaggio di speranza e a giorni chiamerò accanto a me, a tagliare il nastro del Parco Maiorca ora denominato “Parco delle Pace”, un cittadino ebraico ed uno palestinese. Che possa essere questo un segnale benaugurante e il preludio di un anno nuovo che porti con se la fine di tutti i conflitti armati o quantomeno un ‘immediata tregua affinché non si assista più a stragi di vittime innocenti e bambini”. Così dichiara il Sindaco Pietro Tidei