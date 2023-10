Buone notizie per le otto famiglie assegnatarie degli alloggi ATER di Via Elcetina

SANTA MARINELLA – Dopo una lunga ed impegnativa giornata di contatti e chiarimenti, il Sindaco Pietro Tide, con l’assessore ai servizi sociali Pierluigi D’Emilio, è riuscito a risolvere la questione che impedisce la consegna degli appartamenti.

Reduce dall’incontro avuto lo scorso giovedì mattina al palazzo del Municipio di via Cicerone, con gli assegnatari, sfiduciati e amareggiati per il ritardo della consegna delle chiavi, lo scorso giovedì mattina al palazzo del Municipio di via Cicerone, il Sindaco ha preso accordi con Acea ed Enel perché si adoperino nel più breve tempo possibile a provvedere agli allacci idrici ed elettrici. “Abbiamo avuto rassicurazione dalle due società che a giorni saranno attivare le utenze ed aumentati kilowatt necessari. Vigileremo perché tutto proceda come stabilito e le otto famiglie possano definitivamente entrare nelle abitazioni assegnate”, ha dichiarato il Primo Cittadino.

“Non spetta certo al Comune la consegna delle chiavi degli alloggi, che sono di proprietà dell’ATER. E’ impensabile però che queste famiglie ad oggi non abbiano ancora potuto ricevere le chiavi delle loro nuove case. Ci siamo presi la responsabilità di consentire loro almeno di entrare per prendere le misure e traslocare con i propri mobili, in attesa che si avviino le utenze elettriche e dell’acqua”.

Allo stesso tempo la ditta che esegue i lavori ha provveduto alla messa in sicurezza del perimetro del cantiere, così da non recare alcun impedimento o pericolo alle persone.