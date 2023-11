Santa Marinella, 4 novembre alle ore 11:00 biblioteca Capotosti nuovo appuntamento con la lettura per bambini

SANTA MARINELLA – Nuovo appuntamento con la lettura per bambini, sabato alle ore 11:00 alla Biblioteca A. Capotosti di Santa Marinella. Prosegue, come ogni sabato, infatti il programma dedicato ai piccoli fino agli otto anni, curato dai volontari del Sevizio Civile e dell’associazione Nati per Leggere, un progetto promosso dall’Associazione Culturale Pediatri (ACP), l’Associazione Italiana Biblioteche (AIB) e dal Centro per la Salute del Bambino (CSB). Iniziare a leggere quotidianamente ai bambini e alle bambine fin da piccoli, e prima ancora nella pancia della mamma, costituisce una grande opportunità di sviluppo cognitivo, relazionale e sociale.

“E’ noto che la lettura ad alta voce al bambino in età precoce aumenti le probabilità che diventi un lettore anche in futuro. E diventare un lettore vuol dire avere anche un miglior profitto scolastico e poter raggiungere un alto livello di scolarizzazione e quindi un miglior inserimento nella società. Il bambino che inizia ad aver confidenza con i libri fin da piccolo, leggendo e inventando lui stesso storie ha già fatto suo un piacere che può trasferire anche ad altri”, afferma l’assessore alla cultura Gino Vinaccia.

“I bambini sono il futuro della società. La nostra attenzione è rivolta a loro, alla loro formazione, alla loro crescita e la lettura aiuta a crescere e a formare individui con una mentalità critica ed aperta. La nostra Biblioteca offre tantissimi libri, adatti ad ogni fascia di età e di vario genere, la scelta è vastissima e il personale, molto preparato ed attento, saprà guidare i piccoli nella scelta giusta”, dice il sindaco, Pietro Tidei.

Spiega Cristina Perini, responsabile della Biblioteca Comunale: ”La lettura ad alta voce ai bambini, dai sei mesi in poi, stimola affettività e capacità. Con questa consapevolezza i Volontari di Nati per Leggere, del Servizio Civile e i Bibliotecari, aspettano le bambine ed i bambini ogni sabato mattina dalle 11:00 per tuffarsi nelle pagine dei tantissimi libri che la nostra biblioteca mette a disposizione. L’intento è anche quello di diffondere l’importanza di un approccio precoce alla lettura degli albi illustrati presso le famiglie”.

I bambini, in compagnia dei loro accompagnatori, sceglieranno i libri da leggere e ne parleranno, raccontando le proprie sensazioni e ponendo domande e curiosità. Alla rete di Nati per Leggere ha aderito tutto il Sistema Bibliotecario Ceretano Sabatino, ospitando varie iniziative per tutta la comunità infantile.