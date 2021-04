S. Marinella. L’ANPI pronta a festeggiare il 25 Aprile nel nuovo Parco della Resistenza

SANTA MARINELLA – La sezione ANPI A. Margioni di Santa Marinella si prepara a celebrare il 25 Aprile, che quest’anno ha sicuramente un sapore diverso dopo che l’Amministrazione ha finalmente intitolato il parco comunale Saffi alla Resistenza.

In questo luogo l’Anpi celebrerà il 25 aprile sia alle ore 11.00, assieme all’Amministrazione Comunale, che alle ore 15.30, con una brevissima cerimonia e letture di brani, nel pieno rispetto delle regole di distanziamento.

“Dopo l’otto settembre del 1943, ma già prima di quella data, tantissimi ragazzi e ragazze, soldati ed ufficiali, uomini e donne di tutte le classi sociali, di diversa appartenenza politica, lottarono per liberare l’Italia dall’oppressione nazifascita – commentano dalla sezione A. Margioni – Per troppo tempo avevano sentito calpestata la dignità dell’essere umano, per troppo tempo si erano sentiti inermi e disuniti fino a che con uno scatto di orgoglio hanno fatto la scelta di reagire e di lottare per garantire che mai più niente e nessuno avrebbe calpestato il diritto di un popolo alla libertà e alla dignità. Non tutti abbracciarono le armi, molti scelsero di lottare in modo diverso, facendo le staffette, nascondendo partigiani, ma tutti rischiarono la vita e molti la persero per consentire a noi di vivere in democrazia, protetti dalla Costituzione, fortemente voluta dai Partigiani. Ricordiamo il loro esempio e prendiamolo come spunto per ripartire, perché presto ripartiremo, con la voglia di costruire un mondo migliore basato sulla libertà, la fratellanza, la solidarietà, l’uguaglianza e la giustizia sociale. Prendiamo spunto dallo spirito della resistenza e ricordiamo sempre l’esempio che ci hanno dato gli eroi del 25 aprile 1945″.