S. Marinella. L’Amministrazione comunale omaggia la Croce Rossa

SANTA MARINELLA – L’amministrazione comunale di Santa Marinella ha ritenuto doveroso celebrare nella giornata di domani la festa mondiale del Movimento della Croce Rossa e Mezza Luna Rossa.

Oltre ad esporre la bandiera della Croce Rossa nella sede comunale, il castelletto, ovvero l’edificio del centro storico della cittadina che ospita il comando della Polizia Locale e che spesso in caso di emergenza è stata sede del centro operativo comunale che coordina tutte le associazioni di volontariato e protezione civile quali appunto la Cri con il suo comitato locale di Santa Severa, sarà illuminata di Rosso.

“Questa ricorrenza – afferma il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei – rappresenta per noi anche l’occasione per esprimere nuovamente, tutta la nostra gratitudine, quale amministrazione cittadina, a tutti i volontari CRI che, in special modo in questi lunghi mesi segnati dalla pandemia, si sono costantemente adoperati per essere al fianco della popolazione”.

Alle parole del sindaco hanno fatto eco quelle del presidente del comitato locale CRI Fabio Napolitano. “L’ 8 maggio è sempre stato un momento di festa per i circa 14 milioni di volontari della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa nel mondo che celebrano in questo giorno l’anniversario della nascita del fondatore Henry Dunant. Quest’anno non è tempo di festeggiare a causa della situazione di emergenza pandemica che stiamo vivendo, ma possiamo comunque celebrare la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa chiedendo alle Istituzioni di illuminare di rosso un monumento a loro scelta, così da accendere nel mondo intero una luce di forza e speranza. Il Presidente, il Consiglio Direttivo ed i volontari di tutto il Comitato ringraziano per la disponibilità e la partecipazione il Sindaco e tutta l’Amministrazione Comunale di Santa Marinella – Santa Severa per avere permesso l’illuminazione di un luogo così suggestivo e carico di storia per il nostro territorio”.