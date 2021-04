S. Marinella. La Lista Tidei si allarga e chiede più assessori

SANTA MARINELLA – La Lista Tidei chiede una verifica di maggioranza e una maggiore rappresentanza all’interno della Giunta. Richiesta che arriva l’ingresso nella lista del consigliere Jacopo Iachini, che si aggiunge quindi ai consiglieri Roberto Angeletti, Patrizia Befani e Danila Verzilli. Cui si è aggiunto nelle ultime 24 ore anche il Vice Sindaco Andrea Bianchi, che ha abbandonato il PD.

“Il Gruppo – si legge in una nota della Lista Tidei – ha naturalmente come faro la scelta esercitata nelle ultime elezioni amministrative in cui Santa Marinella ha eletto come Sindaco Pietro Tidei e intende rafforzare l’azione della Giunta che lo coadiuva nella seconda parte della consiliatura, la più delicata ed importante in chiave di rilancio dell’attività amministrativa e conferma del programma elettorale, superando ambiguità e bivalenze che necessariamente si rifletterebbero sulle scelte che attendono S. Marinella. Iniziamo con il confermare la nostra soddisfazione sulla prospettiva aperta dall’uscita dal Dissesto, avendo verificato che il bilancio di previsione è in linea con questa aspettativa largamente condivisa dai cittadini di S. Marinella e sottolineando che questo risultato, che verrà sancito dal prossimo Bilancio consuntivo 2020, ed è un grande passo per questa cittadina e può costituire una bella opportunità anche e soprattutto in epoca di crisi. Proprio per questo è quanto mai opportuno intensificare l’azione di governo con un chiarimento del quadro politico nella sua principale espressione che è e resta la composizione della Giunta Comunale e i riferimenti dei vari assessori. Affidiamo al Sindaco questo passaggio, fiduciosi che ne stabilirà le modalità e i tempi più appropriati”.

E la risposta affermativa del Sindaco Tidei non tarda ad arrivare. “Auguro al vice sindaco un buon lavoro auspicando che questo suo riposizionamento sia anche motivo per lavorare ed impegnarsi con rinnovati stimoli – ha dichiarato il Primo cittadino – La maggioranza resta unità nel perseguimento dei programmi stabiliti. Credo che sia giusto in un regime di assoluta democrazia e rispetto per l’operato e le scelte dei singoli componenti, non solo della giunta ma dell’intera maggioranza, mantenere un atteggiamento di assoluta serenità, visto che tutti i consiglieri e gli assessori che fanno parte di questa maggioranza stanno dando esempio di massima lealtà e condivisone ai valori e ai programmi che questa amministrazione sta faticosamente ma con grande impegno portando avanti. Mi spiace, ma se qualcuno ha anche solo ipotizzato che questo nuova composizione della mia compagine di governo cittadina potesse essere motivo di fratture interne resterà molto deluso In questa amministrazione contano i fatti e l’impegno profuso da ciascun consigliere o assessore. Non ci si perde in inutili chiacchiere ma si punta d’ora in poi con un sempre più forte convincimento e portare a compimento tutti i progetti in cantiere e sono davvero molti, nonostante, da oltre un anno ormai siamo costretti a fronteggiare un’emergenza sanitaria senza precedenti che ha arrecato gravi problemi e, a volte, dei rallentamenti dell’azione amministrativa che comunque non si è mai fermata. Nell’immediato futuro si procederà ad una verifica interna e ad un riallineamento dovendo ridistribuire compiti e deleghe lasciate dal gruppo dell’ex assessore Barbazza”.