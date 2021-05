S. Marinella. Il cordoglio di Tidei per la scomparsa di Ivano Fronti

SANTA MARINELLA – Cordoglio del Sindaco Pietro Tidei per la scomparsa di Ivano Fronti, figura di spicco del mondo imprenditoriale, sportivo e politico di Santa Marinella.

“Con la morte di Ivano Fronti oggi Santa Marinella ha perso un suo stimato e amato cittadino, ma io oggi piango la scomparsa di un amico fraterno al quale ero sinceramente e profondamente legato – commenta Tidei – La nostra era un’amicizia che durava ormai da oltre sessanta anni, da quando eravamo solo dei ragazzini, entrambi di origini umili, lui di Tolfa io della vicinissima Allumiere. Ma entrambi con la forza del lavoro e della volontà abbiamo inseguito i nostri sogni e obiettivi raggiungendo, importunati risultati. Mi è difficile oggi pensare che Ivano non sarà più al mio fianco e comprendo quanto possa essere immenso il dolore della sua amata moglie, dei figli dei nipoti e tutti i suoi familiari, amici, molti dei quali legati al mondo dello sport che hanno avuto il piacere e il privilegio di poter essere al suo fianco. Non sarà facile dire addio a un uomo semplice e saggio che si è sempre dedicato alla sua famiglia, al lavoro, al calcio avendo ricoperto per oltre 30 anni il ruolo di presidente dell’Unione Sportiva Santa Marinella. Il suo senso di onestà e di giustizia li ha messi a disposizione anche della collettività nel periodo nel quale ha scelto di impegnarsi all’interno della vita politico amministrativa locale ricoprendo la carica istituzionale di consigliere dal 1996 al 2004. Ivano lascia dunque un grande vuoto e non solo all’interno della sua famiglia ma dell’intera comunità e collettività di Santa Marinella”.